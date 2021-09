Litouwen worstelt met gedropte asielzoekers: ‘Bijna niemand heeft warme kleding bij zich’

Fotoserie Dat Lewis Hamilton van top tot teen in oranje gekleed ging is vast geen toeval

4 september Als Lewis Hamilton het de komende jaren zat wordt dat hij steeds wordt ingehaald door Max Verstappen, kan hij altijd nog aan de slag als stijlicoon. In zijn kledingkast hangen de meest bijzondere outfits. Zo ging hij deze week van top tot teen gekleed in het oranje en dat is vast geen toeval.