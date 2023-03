LIVE | Biden: arrestatiebevel tegen Poetin gerechtvaardigd

Spanje gaat nu al gebukt onder recordhit­te

De lente in Europa is officieel nog niet eens begonnen, maar in Spanje kreunen miljoenen mensen nu al bij recordtemperaturen van soms boven de 30 graden. Tienduizenden mensen stroomden dit weekeinde naar de stranden van de Middellandse Zee om af te koelen. Op sommige plaatsen was het door de drukte zelfs moeilijk de handdoek uit te spreiden.