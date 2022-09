LIVE | Biden belooft extra ‘snelle en strenge’ sancties als Rusland delen van Oekraïne annexeert

met video ‘Woes­tijnts­una­mi’: golven tot 1,20 meter hoog bij Death Valley na aardbeving in Mexico

De aardbeving in Mexico maandag zinderde nog zo’n 2400 km verder na, in de woestijnbron Devils Hole in de Amerikaanse staat Nevada. De aardbeving van 7,6 op de schaal van Richter veroorzaakte een ‘woestijntsunami’ in Devils Hole, vlakbij het bekende Death Valley. Met golven tot 1,20 meter hoog.

22 september