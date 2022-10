LIVE | Biden: ‘Bruut Poetin zit in moeilijke positie’, miljoenen voor winteropvang Oekraïners

met video Franse politie: Vermoorde Lola (12) mogelijk slachtof­fer van vrouw met ernstige psychiatri­sche problemen

Justitie in Frankrijk gaat ervan uit dat de 12-jarige Lola, het meisje dat vrijdag dood werd gevonden in een koffer in Parijs, is verkracht, mishandeld en daarna vermoord. Een 24-jarige vrouw wordt gezien als hoofdverdachte. Ook een 43-jarige man is aangehouden.

18 oktober