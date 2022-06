LIVE | Boris Johnson: ‘Oekraïne moet geen slechte vredesdeal accepteren’

Huis Belgische moordenaar Dutroux wordt na sloop herden­kings­tuin

Slopers zijn begonnen met het afbreken van de woning van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux in Marcinelle, een deelgemeente van de stad Charleroi. Dutroux schokte België met de ontvoering, gijzeling en verkrachting van zes meisjes in de jaren 90. Vier van hen vermoordde hij. Op verschillende momenten hield hij zijn jonge slachtoffers vast in zijn woning, die nu plaatsmaakt voor een herdenkingstuin.

13:39