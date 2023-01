LIVE | Boris Johnson zegt dat Poetin hem dreigde met raketaanval, Rusland ontkent

Lockdown in Noord-Koreaanse hoofdstad na vijf dagen weer opgeheven

De Noord-Koreaanse autoriteiten hebben de lockdown die de afgelopen vijf dagen gold in hoofdstad Pyongyang beëindigd. De beperking was ingesteld in verband met een toename van het aantal gevallen van een niet-gespecificeerde luchtwegaandoening. In de overheidsaankondiging afgelopen week werd niet gesproken over het coronavirus.

5:43