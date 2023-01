LIVE | ‘Chef CIA sprak in het geheim met Zelenski’, VS sturen voor nog eens 2,5 miljard dollar wapenhulp naar Oekraïne

Oorlog OekraïneHet kabinet is bereid te betalen voor moderne Leopard 2-tanks die andere landen naar Oekraïne sturen. ,,Dat is zeker iets wat we bereid zijn te doen’', zegt defensieminister Kajsa Ollongren. Ondertussen bereidt de Duitse wapenindustrie zich voor om tanks aan Oekraïne te leveren, maar die zijn niet allemaal van het moderne soort, schrijft de Duitse krant Handelsblatt op basis van bronnen in het bedrijfsleven. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.