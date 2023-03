LIVE | ‘Chinese president Xi Jinping plant telefoongesprek met Zelenski’

- President Zelenski claimt dat de Oekraïense strijdkrachten hebben meer dan 1100 Russische soldaten om het leven gebracht in de Donbas-regio.

- De Russen hebben het oostelijke deel van de Oost-Oekraïense stad Bachmoet in handen, volgens het Britse ministerie van Defensie. De frontlinie ligt nu bij de rivier Bachmoetka, die de stad in een oostelijk en een westelijk deel scheidt. De Britten denken dat de Russen die rivier niet zomaar over kunnen steken.