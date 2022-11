LIVE | ‘Communicatieproblemen Oekraïne door haperend Starlink-internet’, Poetins huurlingenleverancier opent hoofdkwartier

Van de schuilkel­der naar de lunchroom: Met Eindhoven­se inbreng wordt in Oekraïne al aan wederop­bouw gewerkt

EINDHOVEN - Eerst de schuilkelder in en meteen daarna naar de lunchroom. Het is de realiteit in Oekraïne, waar Fulco Treffers sinds het uitbreken van de oorlog drie keer is geweest. De oud-Eindhovenaar en stedenbouwkundig architect werkt al aan de wederopbouw van het land.

