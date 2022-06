LIVE | ‘Cruciale’ stad Severodonetsk overgenomen door Rusland, Zelenski: ‘Emotioneel lastige fase’

Sponsortocht 650 kilometer fietsen met en voor daklozen: Douwe Bob haakte af met knieproble­men

In tijden van lange rijen op Schiphol en hoge benzineprijzen is de fiets ook een geschikt vervoermiddel om naar Parijs te gaan. Dat bewijzen de fietsers van Bike for Homies, een sponsortocht voor daklozen. De deelnemers fietsen arriveren vandaag in Parijs na een tocht van 650 kilometer. Zonder zanger Douwe Bob, want die haakte af met knieproblemen.

24 juni