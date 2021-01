LIVE | Daling besmettingen zet door: 4924 nieuwe gevallen, sneltests voor zelfgebruik in Duitsland

Elf Chinese mijnwer­kers na twee weken gered uit 600 meter diepe schacht

12:10 Een deel van de Chinese mijnwerkers, die al twee weken vastzaten na een dodelijke explosie in een goudmijn bij de stad Qixia in de oostelijke provincie Shandong, is vandaag naar boven gehaald. Reddingswerkers hebben volgens Chinese staatsmedia nu elf van de 22 vermiste mijnwerkers gered.