LIVE | Doden door aanval op vliegschool in centraal-Oekraïne, Zelenski: ‘We blijven zelfstandig land’

Oorlog OekraïneOp deze nationale feestdag in Oekraïne drukte president Volodimir Zelenski zijn landgenoten op het hart dat het land zelfstandig zal blijven, en geen onderdeel wordt van Rusland. In centraal-Oekraïne werd een vliegschool gebombardeerd, waarbij meerdere doden vielen. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.