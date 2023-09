LIVE | Dodental aardbeving Marokko al op 820; Rode Kruis start geldinzameling

MET VIDEO 8 uur durende file na heropening toegangs­weg Burning Man-festival

Bezoekers van het Amerikaanse festival Burning Man die terug willen naar de bewoonde wereld moesten in de avond en nacht aansluiten in een acht uur durende file. De toegangsweg was vanaf zaterdag voor langere periodes afgesloten vanwege slecht weer, waardoor tienduizenden mensen kwamen vast te zitten. Twee uur nadat de weg werd heropend, meldde de organisatie al een file van vijf uur.