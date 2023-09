LIVE | Dodental aardbeving Marokko boven de 2000, Amsterdam en Rotterdam doneren 1 euro per inwoner

President Macron wil goedkoop Frans ov-abonnement naar Duits voorbeeld

De Franse president Emmanuel Macron wil dat er in zijn land een goedkoop abonnement komt om met het openbaar vervoer te reizen. Macron zei tegen een nieuwskanaal op YouTube dat hij een voorstander zou zijn van eenzelfde soort regeling als in Duitsland, waar reizigers voor 49 euro per maand gebruik kunnen maken van alle regionale treinen en bussen.