LIVE | Dodental loopt op tot 2862, Nederland zamelt hulpmiddelen in

Verenigd Koninkrijk en British Airways aange­klaagd om gijzelings­zaak uit 1990

Passagiers en personeel van een vlucht van British Airways die in 1990 werden gegijzeld in Koeweit, dagen de Britse regering en de luchtvaartmaatschappij 33 jaar later voor de rechter. Dat meldt het Britse advocatenkantoor McCue Jury & Partners, dat ongeveer vijftig slachtoffers vertegenwoordigt.