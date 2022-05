LIVE | Dodental Marioepol veel groter dan gedacht, Franse journalist door Russen neergeschoten

UPDATE/met video Trump: ‘Het kwaad is de reden om burgers te bewapenen’

Lange, welgemeende steunbetuigingen aan het adres van de nabestaanden na de schietpartij in Uvalde (Texas) enkele dagen geleden. Om daarna nog vuriger het Amerikaanse recht op wapenbezit te verdedigen. In Texas ging vrijdag het jaarlijkse wapenlobbycongres van de Amerikaanse National Rifle Association (NRA) van start, onder andere met een toespraak van oud-president Donald Trump en de Republikeinse senator Ted Cruz. Beiden zijn fervente voorstanders van wapenbezit, óók na het drama in Texas.

28 mei