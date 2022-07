LIVE | Dodental raketaanval flat Odessa loopt op, Billie Eilish zamelt geld in voor Oekraïne

oorlog OekraïneEen Russische raket heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een flatgebouw getroffen in de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Zelenski heeft zich uitgelaten over het heroveren van Slangeneiland. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.