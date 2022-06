LIVE | Duitse bondskanselier vindt dat Poetin ‘een verschrikkelijke schuld op zich heeft geladen’

Verdachte schietpar­tij Brussel opgepakt in Oostenrijk

In Wenen is maandag een verdachte opgepakt voor de schietpartij die twee dagen eerder plaatsvond in de omgeving van het Brusselse De Brouckèreplein. Dat melden het Oostenrijkse Vienna Online en VRT. Zaterdagavond kreeg een 43-jarige man in de Belgische hoofdstad zes kogels in zijn lichaam en raakte levensbedreigend gewond.

14 juni