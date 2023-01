LIVE | Duitsland bij consensus over levering Leopard 2-tanks ‘klaar om snel te handelen’

Blunderen­de Duitse minister van Defensie stapt op na ongelukki­ge Instagram­post

Christine Lambrecht is vandaag opgestapt als Minister van Defensie in Duitsland. Haar positie was onhoudbaar door een aaneenschakeling van blunders. Een ongelukkige Instagrampost tijdens oudjaar is haar uiteindelijk fataal geworden.

16 januari