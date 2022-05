LIVE | Duitsland: ‘Rusland gebruikt honger als oorlogswapen’, Turken blijven bij Navo-blokkade

Oorlog OekraïneRusland zet volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken honger in als oorlogswapen door de graanexport uit Oekraïne te blokkeren. Ondertussen staan de Verenigde Naties wel in nauw contact met Rusland, Oekraïne, Turkije, de VS en de EU om die graanexport vanuit Oekraïne te herstellen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.