LIVE | Duitsland stuurt Kyiv grootste wapenpakket ooit, Zelensky ontmoet paus Franciscus

Horrorbij­en slaan toe: zes mensen overleden na busongeluk Nicaragua

Begin deze week zijn in Nicaragua zes mensen om het leven gekomen door een aanval van een zwerm geafrikaniseerde honingbijen. Onder de slachtoffers is een achtjarig meisje. Een bus stortte 50 meter diep in een ravijn, reed daar enkele bijenkorven kapot, waarna de insecten in een razernij de 45 passagiers aanvielen.