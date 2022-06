LIVE | Eén gewonde bij krachtige explosies in Kiev, Poetin: ‘Raketinstallaties uit Westen vernietigen we’

Familie-uitje eindigt in bloedbad: opa en vier kleinzonen vermoord door ontsnapte gevangene

Wat een avontuurlijke start van de zomervakantie had moeten worden op een ranch in Texas, is voor een opa en zijn vier kleinzonen uitgemond in een bloedbad. Een voortvluchtige gevangene die vorige maand tijdens een transport in Texas wist te ontsnappen, schoot alle vijf de mannen dood.

