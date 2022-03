LIVE | Erdogan gaat bemiddelen: ‘Poetin en Zelenski willen praten’; NYT bedroefd om dode journalist

Video Dit gebeurde er vannacht: Russische aanvallen op buitenwij­ken Kiev, situatie in Marioepol ‘kritiek’

Russische troepen lijken vanuit het noordoosten in Oekraïne vooruitgang te boeken bij hun langzame oprukken in de richting van de hoofdstad Kiev en omsingeling ervan. Ze vuurden artillerie af in de richting van buitenwijken, zo is te zien op satellietbeelden.

12 maart