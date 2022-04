LIVE | ‘Europese klanten die Gazprom in roebels betalen, lopen risico’, Poetin en Zelenski voorlopig niet om tafel

Oorlog OekraïneDe vier Europese gasbedrijven die Rusland in roebels betalen voor gas, handelen in strijd met het Europese sanctiebeleid ‘en lopen daarmee grote risico’s’. Dat zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En een ontmoeting tussen de leiders van Oekraïne en Rusland lijkt nog steeds niet in zicht. De Oekraïense presidentieel adviseur zegt dat de landen daar nog geen overeenkomst over hebben bereikt. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.