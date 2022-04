LIVE | Evacuatie burgers uit staalfabriek Marioepol gepland, Time: Russen hadden Zelenski bijna overmeesterd

Oorlog OekraïneVoor vrijdag staat een evacuatie van Oekraïense burgers uit de door Russische troepen omsingelde staalfabriek in Marioepol gepland. Dat meldt het kantoor van president Volodimir Zelenski. Details zijn nog niet bekend. De Oekraïense president spreekt in het Amerikaanse tijdschrift Time uitgebreid over zijn ervaringen tijdens de eerste dagen van de oorlog in zijn land. Hij vertelt onder meer hoe het leger hem waarschuwde voor Russische parachutisten die in Kiev landden en hem probeerden te overmeesteren. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.