LIVE | Experts: ‘Rusland kan grootschalige aanvallen niet volhouden door tekorten’

Duits 8-jarig meisje leefde al bijna hele leven opgesloten

In Duitsland is een onderzoek geopend naar een 8-jarig meisje dat al bijna heel haar leven opgesloten leefde in het huis van haar grootouders. Dat maakte de openbaar aanklager van Siegen, in het westen van het land, dit weekend bekend. Er loopt een onderzoek tegen de moeder en grootouders.

6 november