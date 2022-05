LIVE | Finland vraagt Navo-lidmaatschap aan, ‘Fosforbommen op staalfabriek na Songfestival-zege Oekraïne’

Oorlog OekraïneDe Finse regering heeft besloten het lidmaatschap van de Navo aan te vragen. Dat hebben president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin bekendgemaakt. ,,Dit is een historische dag. Een nieuw tijdperk breekt aan”, klonk het. Rusland heeft zondag fosforbommen gegooid op de staalfabriek in Marioepol. Dat meldt de adviseur van de burgemeester op Telegram. De aanval zou een reactie zijn op de overwinning van Oekraïne op het Eurovisiesongfestival, waarvan Rusland uitgesloten was vanwege de oorlog. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.