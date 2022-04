LIVE | Fransen en Duitsers zetten tientallen Russische diplomaten uit

Oorlog OekraïneDuitsland en Frankrijk zetten tientallen Russische diplomaten uit omdat ze de ‘vrijheid en veiligheid bedreigen’. ‘Deze stap maakt deel uit van een Europees initiatief’, lichtte het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken toe. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.