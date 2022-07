LIVE | Gazprom claimt overmacht bij levering minder gas, Doemalid viert ondanks sancties vakantie in EU

Rijke zakenman die verdacht werd van zware aanslag op vliegtuig is doodgescho­ten in Canada

De man die werd beschuldigd van betrokkenheid bij de bomaanslag op een Boeing van Air India in 1985, is gisterochtend in de Canadese stad Surrey vermoord. De familie van de rijke zakenman Ripudaman Singh Malik bevestigt dat de 75-jarige voor zijn kledingwinkel is doodgeschoten door een nog onbekende man.

15 juli