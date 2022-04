LIVE | Geen humanitaire corridors door onenigheid, ultimatum voor troepen Marioepol

Oorlog Oekraïne In het oosten van Oekraïne en andere regio’s die zwaar zijn getroffen door de oorlog is het zondag niet mogelijk mensen te evacueren, meldt Kiev. De evacuaties worden daarom de hele dag stilgelegd. Volgens de Oekraïense regering is het niet gelukt om een overeenkomst te sluiten met de Russische troepen over de vluchtroutes. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.