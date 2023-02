LIVE | Gevluchte Wagner-commandant heeft spijt van vechten in Oekraïne, doden bij raketaanval Kramatorsk

Nederlands consulaat in Istanboel dicht voor publiek om dreiging

Het Nederlandse consulaat-generaal in Istanboel is tijdelijk dicht voor het publiek in verband met een verhoogde dreiging van een aanslag op westerse doelen. Hoe lang mensen niet terecht kunnen bij de vertegenwoordiging in de Turkse stad, kan een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken niet zeggen.

30 januari