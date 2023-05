LIVE | Gratie voor Belarussische dissident Protasevitsj, die werd opgepakt in Ryanair-toestel

Oorlog in OekraïneRusland waarschuwt dat de bezette Krim niet mag worden aangevallen. Dat wordt gezien als aanval op Rusland zelf, aldus de ambassadeur van het land in de VS. En in Belarus lijkt dissident Roman Protasevitsj vervroegd vrij te komen. Hij is vorige maand veroordeeld tot acht jaar cel, maar krijgt nu gratie. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.