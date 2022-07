LIVE | Greenpeace: Militairen bij centrale Tsjernobyl kregen hoge dosis straling

- De Russische president Poetin ziet vooruitgang bij het overleg over de export van graan uit Oekraïne over de Zwarte Zee. Mogelijk wordt een deal later deze week al afgerond.



- Iran en Rusland hebben afgesproken dat ze meer gaan samenwerken in de gas- en oliesector. Rusland en Iran zijn respectievelijk de derde grootste en negende grootste energieproducent ter wereld.



- De Oekraïense president Zelenski wil een parlementaire commissie in het leven roepen die toe gaat zien op de inzet van westerse wapens in het conflict met Rusland.