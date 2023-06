LIVE | Grote hoeveelheid landmijnen op drift geraakt na doorbraak Kachovka-dam

Oekraïne probeert door te breken op drie plaatsen: ‘Strijd zal zeer bloederig zijn’

Het lijkt er steeds meer op dat het langverwachte Oekraïense tegenoffensief van start is gegaan. De Oekraïense troepen proberen volgens de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ door te breken in drie sectoren, waarvan de bekendste wellicht Bachmoet is.