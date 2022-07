LIVE | ‘Hevigste aanval aller tijden’ op Mykolajiv, ‘oud-adviseur Poetin met zenuwaandoening in ziekenhuis’

Postuum op reis: lijk van Evita 25 jaar op sleeptouw door de hele wereld

Het is deze week precies zeventig jaar geleden dat de Argentijnse presidentsvrouw Eva Perón overleed. Over haar leven is veel bekend, maar de periode na Evita's dood is minstens zo opzienbarend. Met haar lichaam werd 25 jaar over de hele wereld gesleept. Over dat bizarre verhaal is nu een serie gemaakt: Santa Evita.

29 juli