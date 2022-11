LIVE | Hoofd Russische staatszender teleurgesteld: ‘Rusland is bang oorlog te verliezen’

OORLOG OEKRAÏNEDe NAVO komt vandaag bijeen in Roemenië om te praten over de steun aan Oekraïne. De VS gaat vandaag naar alle waarschijnlijkheid bekendmaken dat het grote steun aan Oekraïne wil toekennen om de beschadigde infrastructuur te herstellen. En het hoofd van de Russische staatszender heeft gezegd dat de Russen zich tot in hoogste kringen zorgen maken om de oorlog te verliezen en berecht te worden voor oorlogsmisdaden. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.