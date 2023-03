LIVE | In beslag genomen dekhengst van Poetins ‘bloedhond’ Kadyrov verdwijnt uit stal Tsjechië

Oorlog OekraïneDe politie in Tsjechië is intensief op zoek naar een gestolen renpaard van de beruchte Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov. De 16-jarige dekhengst genaamd Zazu verdween waarschijnlijk in de nacht van vrijdag op zaterdag uit zijn stal in Krabcice, zo’n 100 kilometer ten noorden van Praag. De Engelse volbloed, een ras dat bekendstaat om zijn snelheid, was volgens het ministerie van Financiën in het bezit van Kadyrov totdat het in beslag werd genomen in het kader van de EU-sancties tegen de nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.