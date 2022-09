LIVE | Kiev: Zo’n 500 km² heroverd in Zuiden; Roep om aftreden Poetin in Moskou en St. Petersburg

Naast de opmars in het noordoosten bij Charkov, boeken Oekraïense troepen ook terreinwinst in de zuidelijke regio Cherson. Daar is nu zo’n 500 vierkante kilometer heroverd, meldt een woordvoerder van het commando aldaar. Intussen hebben gemeenteraadsleden uit achttien verschillende districten van Moskou en Sint-Petersburg een petitie gelanceerd waarin ze het aftreden van president Vladimir Poetin eisen. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.