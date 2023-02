LIVE | Kremlin hekelt nieuwe ‘absurde’ sancties EU: ‘Zullen personen op lijst niet hinderen’

Ondanks gemaakte afspraken toch weer zware rellen en één dode op Westelijke Jordaanoe­ver

Onlangs afspraken tussen Israëlische en Palestijnse verantwoordelijken om te werken aan een “de-escalatie” van het conflict, is het geweld op de Westelijke Jordaanoever toch weer opgelaaid. Zondag kwam één Palestijn om het leven en raakten zeker honderd anderen gewond, toen Israëlische kolonisten in Huwara en omgeving talloze Palestijnse huizen, winkels en auto’s in brand staken.