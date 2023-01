LIVE | Kremlin: Oekraïense aanvallen op Krim zouden ‘extreem gevaarlijk’ zijn

Slachtpar­tij van Soledar dreigt ondergang te worden voor Wag­ner-groep: baas kijkt nu zelfs naar dienstwei­ge­raars en vrouwelij­ke gevangenen

,,Dit is de man die Soledar veroverd heeft.” Wagner-baas Jevgeni Prigozjin was bijzonder trots op de man die hem naar de zege leidde in de bloedige slag om Soledar. Die man, Anton Olegovitsj Jelizarov, een veteraan van de Tsjetsjeense oorlog, offerde daarvoor wel zeker 25.000 manschappen op. Hierdoor heeft de Wagner-groep nu de grootste moeite om de rangen weer aan te vullen. Het zou zelfs het einde kunnen betekenen van het beruchte huurlingenleger.

18 januari