LIVE | Laschet toont per ongeluk wat hij gestemd heeft

Trump spant rechtszaak aan tegen zijn nicht en The New York Times

22 september Voormalig president Donald Trump heeft dinsdag een rechtszaak aangespannen tegen The New York Times, drie van de verslaggevers en zijn nicht Mary Trump, bericht de Amerikaanse nieuwssite The Daily Beast. Zij zouden een ‘verraderlijk complot’ hebben beraamd om Trumps privégegevens te verkrijgen voor een artikel over zijn belastinggeschiedenis.