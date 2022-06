LIVE | Lavrov: ‘Ontmoeting tussen Poetin en Zelenski pas na hervatting vredesoverleg’

oorlog oekraïneEen ontmoeting tussen de presidenten van Rusland en Oekraïne is pas mogelijk na hervatting van de vredesonderhandelingen tussen de twee landen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan Turkije. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.