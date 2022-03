LIVE | Leger Oekraïne noemt ‘afbouw’ Russische aanvallen op Kiev ‘truc’

Oorlog OekraïneRuslands aankondiging de militaire operaties bij de steden Kiev en Tsjernihiv terug te schroeven, is een poging tot misleiding van de Oekraïense militaire top. Dat meldde de generale staf van het Oekraïense leger afgelopen nacht in een update over de oorlog. Het benefietconcert Concert for Ukraine in Groot-Brittannië heeft dinsdagavond omgerekend zo’n 13,3 miljoen euro opgebracht. Onder de optredende artiesten waren Ed Sheeran, Snow Patrol en de Oekraïense songfestivalzangeres Jamala. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.