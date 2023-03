LIVE | Letland doneert auto’s dronken bestuurders aan Oekraïne, ‘Rusland kan oorlog nog 2 jaar volhouden’

Twee lichamen gevonden in Frankrijk, vermoede­lijk van jong koppel: Leslie (22) en Kevin (21) waren al ruim drie maanden vermist

In Frankrijk hebben speurders afgelopen weekend twee lichamen teruggevonden in het westen van het land. Hoewel de autopsies nog moeten worden uitgevoerd, is het zo goed als zeker dat het om de 22-jarige Leslie Hoorelbeke en haar 21-jarige vriend Kevin Trompat gaat. Het jonge koppel was al meer dan drie maanden vermist. De politie arresteerde de afgelopen dagen drie verdachten. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek zou het om een afrekening in het kader van het drugsmilieu gaan.