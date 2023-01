LIVE | Litouwen beschuldigt Duitse bondskanselier indirect van angst Rusland te verslaan

Oorlog OekraïneVerschillende EU-landen hebben tijdens de Europese Raad van ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel hun ongenoegen geuit over de terughoudendheid van Duitsland bij de levering van gevechtstanks aan Oekraïne. De Litouwse minister Gabrielius Landsbergis beschuldigde bondskanselier Olaf Scholz er indirect van dat hij bang is Rusland op de rand van een nederlaag te brengen. ,,Het belangrijkste dat we denk ik moeten bespreken, is de angst om Rusland te verslaan.’’ Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.