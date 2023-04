LIVE | Londen: ‘Zeer veel slachtoffers aan Russische zijde door overmatige alcoholconsumptie’

- De Oekraïense president Volodymyr Zelensky eist een hervorming van de VN-Veiligheidsraad . Aanleiding is het Russische voorzitterschap deze maand, zei hij zaterdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap.

- De Amerikaanse legerstafchef Mark Milley denkt niet dat Oekraïne de oorlog dit jaar zal winnen. Volgens de topmilitair is het erg lastig om de honderdduizenden Russische militairen snel uit de bezette gebieden te verdrijven. Volgens de Britten is het Russische winteroffensief mislukt.

- De Amerikaanse krant The Wall Street Journal is ‘zeer verontrust’ over de veiligheid van haar journalist Evan Gershkovich. De verslaggever is in Rusland opgepakt op verdenking van spionage. De rechtbank besloot zaterdagmiddag dat hij nog twee maanden vast blijft zitten.