LIVE | Luchtalarm in grote delen Oekraïne, Zelenski: Russen vernietigden 200 erfgoedplekken

Oorlog OekraïneHet Russische leger heeft volgens president Volodimir Zelenski inmiddels tweehonderd culturele erfgoedplekken in Oekraïne vernietigd of beschadigd. Oekraïne zet zich schrap voor hevige bombardementen in aanloop naar 9 mei. Dan vieren de Russen de Dag van de Overwinning waarmee de overwinning op de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.