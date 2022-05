LIVE | Macron belt met Erdogan over Navo-toetreding Finland en Zweden, Turkije verzet zich nog

Albanese twee dagen na verkiezin­gen Australië al beëdigd als premier

Anthony Albanese is maandag al beëdigd als de nieuwe premier van Australië. Dat gebeurde slechts twee dagen na de verkiezingen en nog voordat de definitieve uitslag bekend is. Zo is het bijvoorbeeld nog niet zeker of de 59-jarige Labor-leider kan rekenen op een absolute meerderheid.

23 mei