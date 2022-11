LIVE | Macron: Frankrijk en China willen oorlog deëscaleren, krijgsgevangenen van Oekraïne én Rusland gemarteld

Museum Oslo Klimaatac­ti­vis­ten proberen zich vast te lijmen aan De schreeuw van Munch

Klimaatactivisten hebben zich vrijdag in Oslo geprobeerd vast te lijmen aan het beroemde werk De Schreeuw van Edvard Munch. Dat gebeurde in het Nationaal Museum in de Noorse hoofdstad, meldt omroep NRK. De Noorse politie laat weten dat drie mensen zijn aangehouden.

11 november