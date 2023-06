LIVE | Media: Russische generaal opgepakt die wist van Wagneropstand, muiters wilden minister gevangen zetten

De Oekraïense autoriteiten verklaarden eerder dat er sprake was van een Russische raketaanval. De aangehouden persoon had de 'terroristische aanval' gecoördineerd, aldus de Oekraïense president in zijn dagelijks avondboodschap. Er zijn geen details over de verdachte gedeeld.

Het Russische ministerie van Defensie heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Een Russische militaire blogger publiceerde eerder al wel geruchten over een arrestatie. Momenteel zou onderzocht worden of de generaal geholpen heeft bij de muiterij van Prigozjin en zijn mannen.

Soerovikin was plaatsvervangend hoofd van het Russische leger in Oekraïne, en tot begin dit jaar was hij zelfs de opperbevelhebber. Eerder meldde de The New York Times al dat de generaal op de hoogte was van de opmars van Wagner in Rusland. ,, Blijkbaar koos hij de kant van Prigozjin ", zegt een bron tegen de krant.

De Russische generaal Sergej Soerovikin is opgepakt , zo meldt The Moscow Times . De hooggeplaatste militair zou hebben geweten van de opstand van de Wagnermilities, maar niets hebben gedaan.

De ontvoeringen moesten plaatsvinden tijdens een bezoek van Sjojgoe en Gerasimov aan het zuiden van Rusland. De twee mannen wijzigden hun reisplannen nadat de Russische veiligheidsdienst informatie over de geplande ontvoeringen had verkregen, aldus de krant. De opstand tegen de Russische staat ging door, maar eindigde snel zonder confrontaties met Sjojgoe en Gerasimov.

De unie bemoeide zich lang niet met defensie, maar dat is de laatste jaren veranderd. Dat is onder meer ingegeven door grotere onzekerheid over de Amerikaanse bescherming van Europa en de tegelijkertijd groeiende dreiging uit Rusland.

De Nederlandse luitenant-generaal volgt een Franse viceadmiraal op als baas van het militaire hoofdkwartier van de EU. Hij gaat bijvoorbeeld het op de been brengen van een Europese 'flitsmacht' aansturen. De unie heeft verder onder meer een groot trainingsprogramma opgezet voor Oekraïense militairen dat onder Van der Laan gaat vallen. Ook zijn de afgelopen jaren missies opgestart in landen als Bosnië en enkele Afrikaanse landen.

,,We zijn nu bezig met alternatieven ", laat de woordvoerder van Defensie weten. Eerder deze maand was minister Kajsa Ollongren nog voorzichtig positief over medewerking van de regering in Bern. ,,Ik neig naar optimistisch zijn over de goede afloop", zei ze toen.

Na de weigering van Zwitserland om de verkoop van Leopard 1 A5-gevechtstanks aan Oekraïne toe te staan, zoekt het Nederlandse ministerie van Defensie naar alternatieven . Het ministerie is 'teleurgesteld, maar we respecteren het besluit. We hadden het graag anders gezien', aldus een woordvoerder.

In januari maakte de Poolse overheid al bekend dat ze van plan is 4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in de krijgsmacht te investeren. Als Navo-lid wordt van Polen verwacht dat ze jaarlijks 2 procent van het bbp aan defensie besteden.

De Abrams-tanks die Polen nu heeft ontvangen werden gebruikt door de Amerikaanse strijdkrachten. In 2024 krijgt Polen de moderne versie van de Abrams-tank. Daarmee zal Polen volgens Blaszczak het eerste land buiten de VS zijn dat moderne Abrams-tanks aan het militaire arsenaal toevoegt.

,,De eerste tanks zijn op Poolse grond, het is een belangrijke dag voor het Poolse leger ", aldus Mariusz Blaszczak. Door de oorlog in Oekraïne heeft Polen ingezet op het versterken en moderniseren van de militaire capaciteiten.

Ruag diende begin juni een officieel exportverzoek in bij het Staatssecretariaat van Wetenschap (Seco) voor de 96 tanks. De Zwitserse krant Tages-Anzeiger schreef eerder al dat Nederland hoopte om 96 tanks te kopen van Ruag . Nederland had samen met Duitsland en Denemarken eerder aangekondigd dat het 'ten minste' honderd Leopard 1-tanks wilde leveren aan Oekraïne, de voorloper van de moderne Leopard 2. Het Zwitserse bedrijf Ruag zou moeten voorzien in een deel van dat aantal.

Zo'n verkoop zou echter volgens de Zwitserse overheid indruisen tegen de wet en een aanpassing van het Zwitserse neutraliteitsbeleid vereisen. De huidige regels staan niet toe dat in Zwitserland gefabriceerde wapens worden doorgegeven aan landen die in oorlog zijn of in een gewapend conflict.

De Zwitserse bondsraad wijst de exportvergunning af voor de Leopard 1-tanks die onder meer Nederland wilde leveren aan Oekraïne . Het defensiebedrijf Ruag had gevraagd om 96 Leopard 1 A5-gevechtstanks voor gebruik in Oekraïne. Die zouden daartoe aan het buitenland verkocht worden.

Het zou ook kunnen verklaren waarom Prigozjin op bepaalde momenten opmerkelijk weinig tegenstand kreeg van Russische troepen tijdens zijn opmars richting Moskou. ,,We weten nog lang niet alles, maar er waren zelfs berichten dat er langs de grens wapens waren klaargeleg d toen Prigozjin met zijn Wagnerclub eraan kwam. Hij kon ook opmerkelijk gemakkelijk Rostov binnenkomen, waar het Russische leger zijn zuidelijke hoofdkwartier heeft. Er werd hem feitelijk geen strobreed in de weg gelegd , sterker nog, hij ging op een pleintje zitten praten met legercommandanten.”

Minister van Strategische Industrieën Oleksandr Kamysjin ziet in Smetanin de juiste partner om dit te bewerkstelligen. ,,Samen kunnen we de defensie-industrie versterken, het productietempo verhogen, en het bedrijf een motor maken van het herstel van de Oekraïense economie", aldus Kamysjin.

Oekraïne is sterk afhankelijk van westerse bondgenoten wat betreft leveringen van wapens en ander militair materiaal. Smetanin heeft als taak om de productie van het bedrijf te moderniseren en anticorruptieregels door te voeren. Smetanin is ingenieur en heeft eerder een bedrijf geleid dat tanks en pantservoertuigen produceerde.

Slachtoffers van de Russische raketaanval in Kramatorsk. Oorlog is niet abstract, daar horen gezichten bij. Oorlog is twee dode meisjes van 14. https://t.co/O4pLZEuZBA

Naast de jongen zijn er nog drie kinderen omgekomen bij de aanval: twee meisjes van 14 jaar oud, en een meisje van 17. De zoek- en reddingsoperatie gaat nog altijd door. Het pizzarestaurant dat werd geraakt is grotendeels verwoest. ,,Ik rende hiernaartoe na de explosie", vertelde een 64-jarige vrouw. ,,Alles is weggeblazen hier. Er is niets over van het glas, de ramen, de deuren. Alles wat ik zie is verwoesting, angst en horror. Dit is de 21e eeuw."

Het dodental als gevolg van de raketaanval op het centrum van de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk is opgelopen naar negen . Vanochtend was er nog sprake van acht doden. Het negende slachtoffer is een jongen . 'Reddingswerkers haalden het lichaam van een jongen onder het puin vandaan', zei burgemeester Oleksandr Goncharenko op de berichtenapp Telegram. Hoe oud het slachtoffer is vermeldde hij niet.

Rusland heeft een gigantisch bosarsenaal - meer dan 800 miljoen hectare volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. China is de grootste markt voor Russisch hout, maar ook Europa was tot voor kort een belangrijke handelspartner. Volgens de ngo Earthsight was de import van Russisch hout in de EU goed voor 3,7 miljard euro in 2021 , het jaar voorafgaand aan het Oekraïne-conflict.

Sinds 10 juli 2022 is het verboden om Russisch hout in Europa in te voeren. In het vijfde sanctiepakket naar aanleiding van het Oekraïne-conflict nam de Europese Raad die beslissing omdat hout 'aanzienlijke inkomsten oplevert voor Rusland waarmee het dan acties kan opzetten die de situatie in Oekraïne destabiliseren'. Maar via slinkse omwegen worden de sancties omzeild .

Het is het negende jaar op rij dat de wereld als geheel minder vreedzaam is geworden.

Sommige zeer vreedzame landen scoren wel hoog op het gebied van wapenexport . Het IEP noemt onder meer Nederland, Zweden en Zwitserland. ,, Acht van de tien grootste exporteurs per hoofd van de bevolking zijn westerse democratieën ", aldus het rapport. Als wordt gekeken naar de totale exportwaarde, zijn alleen de VS al goed voor 40 procent van de internationale wapenexport.

Gewapende conflicten hebben afgelopen jaar wereldwijd aan ruim 238.000 mensen het leven gekost - het hoogste aantal sinds de Rwandese genocide in 1994 , meldt het IEP. Zo verloren meer dan 104.000 mensen het leven door het conflict in de Ethiopische regio Tigray. De Russische invasie van Oekraïne zou in 2022 hebben geleid tot zeker 82.000 doden, al is het werkelijke dodental volgens het IEP waarschijnlijk veel hoger.

De prominente Russische generaal Sergej Soerovikin had voorkennis over de opstand van de Wagner Groep. Dat bericht de Amerikaanse krant The New York Times, die zich baseert op informatie van anonieme Amerikaanse functionarissen. Het is volgens ingewijden onduidelijk of de topmilitair ook betrokken was bij het plannen van de muiterij van het huurlingenleger.

Soerovikin stond voorheen aan het hoofd van de Russische troepen in Oekraïne, maar moest na enkele maanden het veld ruimen. Hij wordt gezien als een hardliner die alles uit de kast wil halen om te winnen. Nadat Wagner in opstand was gekomen, verscheen Soerovikin in een video waarin hij Russische troepen in Oekraïne opriep in positie te blijven en zich niet aan te sluiten bij de muitende strijders.

Amerikaanse functionarissen zeggen in de krant dat er signalen zijn dat meerdere Russische generaals het voornemen van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin steunden om de legerleiding te vervangen. Prigozjin lag overhoop met minister van Defensie Sergej Sjojgoe en legerleider Valeri Gerasimov. Ook Soerovikin zag dat duo naar verluidt liever vertrekken.

Prigozjin stuurde zijn huurlingen afgelopen weekend richting Moskou. Dat was volgens hem een protestactie en geen poging een staatsgreep te plegen. De opmars van de Wagnertroepen zorgde in Rusland voor chaotische toestanden, maar kwam al snel ten einde toen Prigozjin een deal sloot die voorzag in zijn vertrek naar buurland Belarus.

De Wagnerbaas moet volgens ingewijden hebben gemeend dat hij voldoende steun had van machtige figuren, anders zou hij niet zijn begonnen aan de risicovolle muiterij. Hij lijkt onder meer te hebben gerekend op hulp vanuit het leger.